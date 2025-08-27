Sanierung der Ortsdurchfahrt: Das passiert gerade in Grosselfingen

Wer im Moment durch Grosselfingen fahren will, muss sich auf Einschränkungen einstellen. Denn seit geraumer Zeit wird dort gebaut. Die Maßnahmen sind umfassend.

Der Landkreis Donau-Ries saniert derzeit die gesamte Ortsdurchfahrt sowie ein Teilstück der Gemeindeverbindungsstraße nach Enkingen. Dabei werden auch die Gehwege und Randbereiche umfassend ausgebaut, wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt. Die notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen wie die Entwässerungs- und die Trinkwasserleitung habe man bereits erneuert. Wie Gerhard Schappin von der Tiefbauverwaltung des Landkreises mitteilt, habe man den Straßenquerschnitt so abgeändert, dass auch die Gehwegflächen möglichst optimiert werden können. Man habe einen neuen, tragfähigen Untergrund hergestellt. In den engen Kurvenbereichen soll es eine Aufwertung geben, damit größere Fahrzeuge diese besser befahren können. Zudem habe man auch die Bushaltestellen barrierefrei gestaltet.

Einmündungen mit Schwerlastverkehr in Grosselfingen optimiert

Jede einzelne Einmündung habe man individuell optimiert, so die Kreisverwaltung weiter. Die Befahrbarkeit an den Einmündungen mit hohem Schwerlastverkehr konnte deutlich verbessert werden, da man die Ausrundungsradien aufgeweitet habe. Zudem habe man auf dem neuen, frostsicheren Oberbau die Asphalttragschicht eingebaut. Auch die Randeinfassungen, Bordsteine und Entwässerungsrinnen habe man bereits fertiggestellt. Derzeit werden die Gehwegflächen hergestellt. Diese sollen in den kommenden Wochen vollständig gepflastert werden.

Auch die übrigen Randbereiche werden fertiggestellt. Das betrifft auch insbesondere die Grünflächen und Gestaltungsflächen entlang der Ortsdurchfahrt. Zum Ende hin wird schließlich die Asphaltdeckschicht auf ganzer Länge eingebaut. Laut Landratsamt ist geplant, die Maßnahme bis zum Herbst abzuschließen.