Wichtige Verkehrsader gesperrt: Innerer Ring wird mehrere Wochen zur Baustelle

Eine wichtige Verkehrsader in Nördlingen wird demnächst gesperrt. Wie der Leiter des Tiefbauamtes der Nördlinger Stadtverwaltung, Michael Bauhammer, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, muss am Inneren Ring die Asphaltdecke erneuert werden. Die Baustelle soll in Abschnitten abgewickelt werden. Es ist nicht die einzige, auf die sich Verkehrsteilnehmer in Nördlingen einstellen müssen.

Die Bauarbeiten am Inneren Ring werden am Montag, 10. März, beginnen, teilt Bauhammer mit. Zunächst werde es eine Vollsperrung des Abschnittes zwischen der Mc-Donalds-Kreuzung und der Abzweigung in Richtung Kaufland geben. Bauhammer schätzt, dass die Baustelle etwa vier Wochen Bestand haben wird. In diesem Zuge werde man auch den Abschnitt der Würzburger Straße vor dem Autohaus sperren, teilt der Baufachmann mit. Dort werde man auf der Seite des Hauses der Kirche eine neue Bushaltestelle errichten. Nach den vier Wochen steht der zweite Bauabschnitt am Inneren Ring in Richtung Parkplatz Kaiserwiese an, dort rechnet Bauhammer mit einer Vollsperrung von rund zwei Wochen. Wer nach Baldingen wolle, könne über die B25, die B29 und die Romantische Straße fahren. Anlieger können auch den Weg am Tierheim vorbei nutzen - die Schwallmühlstraße.

Bauarbeiten am Inneren Ring in Nördlingen: Totalsperre

Am Inneren Ring stellt sich für die Stadt Nördlingen aber noch ein anderes Problem: Die Brücke über die Kornlach ist in einem schlechten Zustand. Noch sei nicht klar, was zu tun sei, so Bauhammer, zunächst müsse man die entsprechenden Voruntersuchungen abwarten. Allerdings hoffen die Verantwortlichen, die Brücke sanieren zu können und einen teuren Neubau zu vermeiden. Zumal auch die Hochwegbrücke in den kommenden Jahren auf der Agenda der Stadt Nördlingen steht. Unklar ist noch, wie es am Bahnübergang in der Nürnberger Straße weitergeht. Dort soll endlich das elektrische Stellwerk kommen, dafür müsste der Bahnübergang laut Bauhammer aber in Richtung stadtauswärts gesperrt werden. Am 11. Februar treffe man sich mit Vertretern der Deutschen Bahn, um die Baustellensituation abzustimmen, sagt der Leiter des Tiefbauamtes.

In der Nördlinger Altstadt zeichnet sich in diesem Jahr in Sachen Baustellen eine Verschnaufpause für Anwohner und Verkehrsteilnehmer ab. Bauhammer sagt, angesichts des Historischen Stadtmauerfestes im September halte man sich zurück. Doch die Planungen für die nächsten Baustellen laufen bereits. Viele Verkehrsteilnehmer werden die Bauarbeiten in der Drehergasse betreffen, die für 2026 vorgesehen sind. Ebenfalls angegangen werden sollen im kommenden Jahr die Lange Gasse und die Hutergasse. Aktuell beende man die Arbeiten in der Münz- und Henkergasse, informiert Bauhammer, zudem fänden im Gewerbegebiet Steinerner Mann Ost Erschließungsarbeiten statt.