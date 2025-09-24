Icon Menü
Verkehrsunfall am Inneren Ring: 62-Jähriger übersieht 47-jährige Autofahrerin

Nördlingen

Unfall am Inneren Ring: 62-Jähriger übersieht Autofahrerin

Ein Verkehrsunfall am Inneren Ring sorgte am Dienstagmorgen für Schäden und leichte Verletzungen. Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen eine 47-jährige Frau.
    •
    •
    •
    Der Mann verletzte sich bei dem Unfall an der Hand.
    Der Mann verletzte sich bei dem Unfall an der Hand. Foto: Daniel Vogl/dpa (Symbolbild)

    Am Inneren Ring hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 62-jähriger Autofahrer am Bleichgraben unterwegs und wollte in den Inneren Ring einbiegen. Beim Abbiegen übersah er eine in Richtung Bahnhof fahrende 47-jährige Autofahrerin und stieß gegen das Heck ihres Fahrzeugs. Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro (AZ).

