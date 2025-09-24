Unfall am Inneren Ring: 62-Jähriger übersieht Autofahrerin

Am Inneren Ring hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 62-jähriger Autofahrer am Bleichgraben unterwegs und wollte in den Inneren Ring einbiegen. Beim Abbiegen übersah er eine in Richtung Bahnhof fahrende 47-jährige Autofahrerin und stieß gegen das Heck ihres Fahrzeugs. Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro (AZ).
Nördlingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden