Autos prallen auf B25 zusammen

Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer ist am Donnerstag auf der B25 von Möttingen in Richtung Wallerstein gefahren und dabei mit einer entgegenkommenden 78-jährigen Autofahrerin kollidiert. Laut Polizeibericht wollte der Autofahrer gegen 7.40 Uhr an der Einmündung zur Emil-Eigner-Straße nach links in diese einbiegen. Nachdem die Ampel für den 41-Jährigen grün zeigte, bog er ab, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 78-Jährigen kam. Die Ampel hatte für ihre Fahrtrichtung rot gezeigt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 6000 Euro. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Möttingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wallerstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis