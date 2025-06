Fahrzeug zu spät erkannt: Autos prallen zusammen

Zwei Autos sind am Donnerstag kurz vor 20 Uhr in Wechingen zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 60-jährige Autofahrerin am Ortseingang nach links in die Straße „Im Unterdorf“ abbiegen. Eine 21-jährige Autofahrerin erkannte den vor ihr bremsenden Wagen zu spät und versuchte nach links auszuweichen, kollidierte aber dennoch mit ihrer vorderen rechten Seite mit dem Auto der 60-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. (AZ)

Wechingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis