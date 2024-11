27-Jähriger missachtet Stopp-Zeichen und verursacht Unfall

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 6.30 Uhr auf der B466 bei Reimlingen auf der Höhe Heuweg ereignet. Ein 27-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf dem Heuweg und wollte an der genannten Einmündung auf die Bundesstraße 466 einbiegen. Hierbei missachtete er laut Polizeibericht das für ihn geltende Verkehrszeichen „Stopp“ und übersah einen auf der B466 fahrenden Pkw eines 60-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. (AZ)

