Trotz Grünlicht: Frau übersieht Auto und verursacht Zusammenstoß

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag in der Augsburger Straße gekommen. Eine 18-jährige Frau befuhr mit ihrem Auto laut Polizei gegen 16.30 Uhr die Augsburger Straße stadtauswärts, um an der Kreuzung zur Bürgermeister-Reiger-Straße nach links in diese einzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie das entgegenkommende Auto einer 25-jährigen Frau und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Zum Unfallzeitpunkt zeigte die dortige Ampel für beiden Frauen Grünlicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. (AZ)