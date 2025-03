Mann will Frau überholen: 10.000 Euro Sachschaden

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in der Augsburger Straße in Nördlingen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 34-Jährige mit ihrem Auto in Richtung stadtauswärts. Auf Höhe des Ärztehauses wollte sie nach links in den Parkplatz einbiegen. Weil sich in der Einfahrt schon ein Fahrzeug befand, musste sie anhalten. Als sie schließlich abbiegen wollte, wurde sie gleichzeitig von einem 59-Jährigen mit seinem Auto überholt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Frau hatte den Blinker ordnungsgemäß betätigt, was der 59-Jährige jedoch ignoriert hatte. (AZ)

