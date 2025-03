Zusammenstoß in Nördlingen: 20-Jähriger übersieht Vorfahrt

Zwei Autos sind in Nördlingen zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 20-Jähriger mit seinem Wagen von der Augsburger Straße nach links in die Bürgermeister-Reiger-Straße abbiegen. Dabei übersah er das Auto einer 74-Jährigen, die vor Vorfahrt hatte. Beide Autos prallten zusammen, verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (AZ)

