Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Verkehrsunfall in Nördlingen: 77-Jähriger missachtet Vorfahrt an den Kornschrannen

Nördlingen

Mann missachtet Vorfahrt bei den Kornschrannen

Ein Mann achtet in der Deininger Straße nicht auf den Verkehr und fährt ein anderes Auto an.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unfall hat sich in der Nördlinger Innenstadt ereignet.
    Ein Unfall hat sich in der Nördlinger Innenstadt ereignet. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 11 Uhr in Nördlingen ereignet. Eine 51-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Drehergasse in Richtung der Kornschrannen. Als sie den Einmündungsbereich zur Deininger Straße bereits passiert hatte und sich schon bei den Kornschrannen befand, bog ein 77-jähriger Mann von der Deininger Straße kommend zu den Kornschrannen ein, ohne auf den Verkehr zu achten, wie es im Polizeibericht heißt. Er fuhr an dem Pkw der 51-Jährigen vorbei und touchierte diesen schließlich. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden