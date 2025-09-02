Mann missachtet Vorfahrt bei den Kornschrannen

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 11 Uhr in Nördlingen ereignet. Eine 51-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Drehergasse in Richtung der Kornschrannen. Als sie den Einmündungsbereich zur Deininger Straße bereits passiert hatte und sich schon bei den Kornschrannen befand, bog ein 77-jähriger Mann von der Deininger Straße kommend zu den Kornschrannen ein, ohne auf den Verkehr zu achten, wie es im Polizeibericht heißt. Er fuhr an dem Pkw der 51-Jährigen vorbei und touchierte diesen schließlich. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. (AZ)

