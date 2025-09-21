Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Verkehrsunfall in Nördlingen: Fahrzeuge kollidieren an roter Ampel

Nördlingen

Fahrzeuge stoßen auf Kreuzung zusammen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag in Nördlingen, als zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Nürnberger Straße und Lerchenstraße aufeinanderprallten.
    • |
    • |
    • |
    Zwei Fahrzeuge sind am Samstag in Nördlingen zusammengestoßen.
    Zwei Fahrzeuge sind am Samstag in Nördlingen zusammengestoßen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

    Am vergangenen Samstag gegen 15.20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Nürnberger Straße Ecke Lerchenstraße in Nördlingen zu einem Verkehrsunfall. Bei dem Zusammenstoß waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein Fahrzeug, welches die Nürnberger Straße befuhr, bei Rot über die Ampel, während das andere bei Grün die Kreuzung passierte. Laut Polizei kollidierten die Beiden im Kreuzungsbereich. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden