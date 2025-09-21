Fahrzeuge stoßen auf Kreuzung zusammen

Am vergangenen Samstag gegen 15.20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Nürnberger Straße Ecke Lerchenstraße in Nördlingen zu einem Verkehrsunfall. Bei dem Zusammenstoß waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein Fahrzeug, welches die Nürnberger Straße befuhr, bei Rot über die Ampel, während das andere bei Grün die Kreuzung passierte. Laut Polizei kollidierten die Beiden im Kreuzungsbereich. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (AZ)
Nördlingen
