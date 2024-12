Autofahrer fährt bei Rot einen Fußgänger an

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 6.40 Uhr in der Dinkelsbühler Straße in Wassertrüdingen ereignet, bei dem ein 26-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Der Fußgänger überquerte den Fußgängerüberweg bei Grünlicht, als ein ortsauswärts fahrender 21-jähriger Pkw-Fahrer das Rotlicht übersah, wie die Polizei schildert. Trotz Vollbremsung erfasste der Pkw den Fußgänger, der stürzte und sich am linken Arm leicht verletzte. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Schaden; die Jacke des Fußgängers wurde beschädigt (ca. 50 Euro). (AZ)

