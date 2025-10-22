Zu spät gesehen: Frau fährt 30-Jähriger am Inneren Ring auf

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 15.15 Uhr am Inneren Ring in Nördlingen ereignet. Eine 63-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw den Inneren Ring in Richtung Lerchenstraße. Als eine vor ihr fahrende 30-Jährige mit ihrem Auto an der Kreuzung zur Nürnberger Straße verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies die 63-Jährige nach Angaben der Polizei zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden Pkw auf. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. (AZ)

