Verkehrsunfall Nördlingen: 63-Jährige fährt auf bremsendes Auto am Inneren Ring auf

Nördlingen

Zu spät gesehen: Frau fährt 30-Jähriger am Inneren Ring auf

Ein Zusammenstoß in Nördlingen verursacht einen Sachschaden von rund 1500 Euro. Eine 63-Jährige hatte den Verkehr falsch eingeschätzt.
    Die Polizei hat einen Verkehrsunfall in Nördlingen aufgenommen.
    Die Polizei hat einen Verkehrsunfall in Nördlingen aufgenommen. Foto: Moritz Lenz (Symbolbild)

    Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 15.15 Uhr am Inneren Ring in Nördlingen ereignet. Eine 63-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw den Inneren Ring in Richtung Lerchenstraße. Als eine vor ihr fahrende 30-Jährige mit ihrem Auto an der Kreuzung zur Nürnberger Straße verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies die 63-Jährige nach Angaben der Polizei zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden Pkw auf. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. (AZ)

