31-Jähriger löst in Nördlingen mehrere Auffahrunfälle aus

Die Unachtsamkeit eines 31-jährigen Autofahrers hat am Donnerstag in der Nördlinger Lerchenstraße mehrere Auffahrunfälle nach sich gezogen. Kurz vor 10 Uhr befuhr eine 26-jährige Autofahrerin laut Polizei die Lerchenstraße in Richtung Nürnberger Straße. Sie wollte auf Höhe der Einfahrt zum dortigen Parkplatz nach links in diesen einbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten.

Dies erkannte der hinter ihr fahrende 31-Jährige zu spät und fuhr ungebremst mit seinem Auto auf das Auto der 26-Jährigen auf. Dadurch streifte dieses Auto das entgegenkommende Auto einer 24-jährigen Frau und fuhr anschließend noch gegen das dahinter befindliche Auto eines 46-jährigen Mannes. Bei dem Unfall wurden der Unfallverursacher und sein Beifahrer, zudem die 26-jährige Frau sowie der 46-jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt. Drei der Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. (AZ)