Einbrecher in Oettingen: Unbekannter will Haustür aufhebeln

Ein unbekannter Täter hat versucht, in ein Haus in Oettingen einzubrechen. Laut Polizeibericht wollte der Einbrecher in der Zeit von vergangen Sonntag um 13 Uhr bis vergangenen Montag um 1 Uhr die Eingangstür des Hauses an der Dr.-Konrad-Straße 8 aufhebeln. Doch dem Täter gelang es nicht, in das Haus einzudringen. Durch den Versuch entstand jedoch ein Schaden von etwa 50 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat, die sie unter Telefon 09081/2956-0 entgegen nimmt. (AZ)

