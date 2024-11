Versuchter Mord an Drogendealer: Plädoyers im Prozess gegen 47-Jährigen

Der Prozess gegen einen 47-jährigen Nördlinger, der sich derzeit vor dem Landgericht Augsburg verantworten muss, neigt sich dem Ende zu. Am fünften Prozesstag wurden die Plädoyers verlesen und ein Sachverständiger kam zu Wort. Der Angeklagte soll versucht haben, seinen 27-jährigen Drogendealer in seiner Wohnung zu erstechen. Als dies misslang, soll er beim Verlassen der Wohnung Drogen gestohlen haben. Deshalb lauten die weiteren Vorwürfe laut Anklageschrift: Diebstahl und unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Im Prozessverlauf verdichteten sich die Hinweise, dass der Mann beim Aufsuchen der Wohnung das Ziel verfolgt habe, sich durch Gewalt Kokain zu verschaffen. Deshalb könnte der 47-Jährige zusätzlich wegen gefährlicher Körperverletzung mit besonders schwerem Raub und versuchtem Raub mit Todesfolge verurteilt werden.

