Problem-Baustelle: Stadt Nördlingen stellt zusätzliche Schilder am Bahnübergang auf

Die Stadt Nördlingen hat noch einmal nachgeschärft: Beim Bahnübergang an der Nürnberger Straße sind zusätzliche Schilder aufgestellt worden. Die Stelle ist bereits seit einigen Wochen Gesprächsthema in der Stadt, denn zwei Ampeln sorgen dort immer wieder für Verwirrung. Neben der provisorischen Verkehrsampel gibt es auch eine Ampel für den Bahnübergang. Das Problem: Die Ampeln sind nicht aufeinander abgestimmt – mal zeigt eine von ihnen Grün und die andere Rot. Nun hat sich die Bahn auf Anfrage unserer Redaktion geäußert.

Acht Unfälle hatten sich zuletzt seit April an dieser Stelle ereignet, teilweise wurden Menschen leicht verletzt. Stephan Roßmanith, Sachbearbeiter Verkehr der Polizei im Landkreis Donau-Ries, hatte die aktuelle Lage deutlich kritisiert und die Befürchtung geäußert, dass sich auch schwerere Unfälle ereignen könnten. Nun gilt seit dem 22. August eine ergänzende verkehrsrechtliche Anordnung, wie Helena Ott, Sprecherin der Stadt Nördlingen, auf Anfrage mitteilt. Demnach wurden nun die Zusatzzeichen Gefahrenstelle und Unfallgefahr aufgestellt. Dies sei in Absprache mit der Polizei geschehen.

Stadt Nördlingen prüft, ob das komplette Ampelsystem extern vergeben werden kann

Ott sagt aber zur Lage am Bahnübergang: „Wir sehen es kritisch.“ Die Stadt sei immer noch in Gesprächen mit der Bahn, allerdings sei man hier nur ein Nebenschauspieler. Aber: „Wir sind dran an der Verbesserung, man kann nicht abwarten.“ Die allerletzte Möglichkeit sei eine Komplettsperrung, man versuche das Ampelsystem in Einklang zu bringen, aber die Stadt sei auf die Bahn angewiesen. Es werde aktuell geprüft, ob man das komplette Ampelsystem vielleicht extern vergeben könne. „Es ist das letzte was wir vor der Vollsperrung prüfen“, sagt Ott. Ob die letztlich komme, sei aber noch nicht absehbar. Weiter ist auch noch nicht klar, ob die Baustelle zum Stadtmauerfest vielleicht aufgehoben werden kann.

Die Bahn teilte auf eine Anfrage unserer Redaktion aus der vergangenen Woche nun mit, dass die Ampel der Straße und die Signalanlage des Bahnübergang unabhängige Anlagen seien: „Somit findet keine Kommunikation zwischen den Anlagen statt.“ Lediglich die Öffnung der Schranken sei durch den Bahnübergangsposten gesteuert und könne beeinflusst werden. „Dies ist eine Übergangslösung und stellt nicht den finalen Zustand dar. Im Endzustand sind die Anlagen abgestimmt“, so eine Sprecherin der Bahn: „Wir werden die Bahnübergangsposten vor Ort sensibilisieren, die Schrankenöffnung möglichst auf die Grünphase der Straßenampel abzustimmen.“ Ziel sei die Fertigstellung im Herbst 2025.

Baustelle an der Nürnberger Straße soll im Herbst 2025 fertiggestellt werden

Derweil teilt das Bahnunternehmen Arverio mit, dass es am 1. September in den Morgenstunden zu Zugausfällen kommt. Grund dafür seien kurzfristige Kabelarbeiten am Stellwerk in Nördlingen durch die DB Infrago. Somit fällt von Möttingen nach Nördlingen der Zug um 6.38 Uhr aus, dafür gibt es einen Ersatzbus. Aus Nördlingen in Richtung Donauwörth fallen die Züge um 5.20 Uhr, 5.57 und 6.23 Uhr aus, weiter geht es laut Ersatzfahrplan ab Möttingen. (mit tiba)