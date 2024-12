Videoserie: „Türkisch bedeutet Verbundenheit zur Familie und zu den Wurzeln“

Viele Deutsche befällt im Sommer das Fernweh nach Süden. Auch Fulya Basset sehnt sich in den Süden, wenn die Tage wärmer und die Abende länger werden. Das Fernweh der Deutschen ist bei ihr aber Heimweh. Denn die Türkei ist das Land ihrer Eltern. Es ist das Land, in das sie von Kindesbeinen an jeden Sommer zusammen mit ihren Eltern fuhr, um die türkische Verwandtschaft zu treffen. Einmal mit dem Auto von Donauwörth hin und wieder zurück.

