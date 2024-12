Videoserie: „Wir brauchen eine offizielle Sprache, die uns zusammenbringt“

Das Zusammenbringen hat er schon im Namen: „Muyunga“ bedeutet, zwei verschiedene Parteien zu vereinigen, sagt er. Aus seiner eigenen Lebensgeschichte weiß Jerome Muyunga, wie wichtig auch eine Sprache ist, die alle Menschen zusammenbringt. In seiner Heimat Uganda sprechen die Menschen mehr als 20 verschiedene Sprachen, bei ihm selbst ist es Luganda. Dass es deshalb eine offizielle Sprache braucht, die alle verstehen, davon ist er überzeugt. In Uganda ist diese Sprache Englisch. „Das lernen die Kinder in der ersten Volksschulklasse.“ Im deutschsprachigen Raum sei das ähnlich: Standarddeutsch ist für ihn die Grundlage für alle, die sich bemühen, Deutsch zu sprechen, über regionale Deutschformen und Dialekte hinweg. „Egal, wo man ist, man kann sich verständigen“, sagt Muyunga.

