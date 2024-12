Videoserie: „Dialekt ist auch Kultur“

In vier dicken Ordnern hat Karlheinz Stippler seinen Dialekt gesammelt. Blatt für Blatt hat er dort Gedichte abgeheftet, 45 Jahre Mundartlyrik. Die Lyrik hat er selbst geschrieben, zu jedem Anlass in seiner Familie: An Geburtstagen von Ehefrau und Kindern gab es ein Gedicht im Dialekt von ihm. Andere Mundartgedichte von Karlheinz Stippler hat er für ein größeres Publikum geschrieben. Einen Streit etwa zwischen Deiningen und Nördlingen darüber, welcher Ort denn nun älter sei. „Die Bauern von Deine, die treiben’s schon krass“, endet Karlheinz Stippler, damals Bürgermeister von Deiningen, mit humorvoller Pointe. In anderen Stücken erzählt er ernsthafter vom Alter, dann wieder heiter von der Vogelwelt und den Störchen in Deiningen.

