Luise ist in ihrem Leben oft umgezogen: als junge Frau vom ländlichen Ries nach London, danach von London nach München. Nach 40 Jahren in der Landeshauptstadt hat sie sich einen Lebenstraum erfüllt und sich zurück im Ries ein Häuschen in der Nördlinger Innenstadt erworben.

