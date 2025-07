Vielfältige Ferienaktionen im Museum Kulturland Ries in Maihingen

Auch in den Sommerferien bietet das Museum Kulturland Ries in Maihingen wieder einige Aktionen an. Die offene Werkstatt am 3. August stimmt schon einmal auf das kommende Ferienprogramm ein: Von 13 bis 17 Uhr werden passend zur aktuellen Sonderausstellung „Gib Stoff! Textile Geschichte(n) und Techniken“ mit Stoffresten kreative Grußkarten gestaltet. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Bei Kindern ist der Museumseintritt für eine erwachsene Begleitperson inbegriffen. Teilnehmende erhalten einen Stempel auf die Bonuskarte zur offenen Werkstatt des Museums.

Auch die beiden Kinder-Ferientage am 12. und 13. August stehen unter dem Motto der aktuellen Sonderausstellung. Lange Zeit wurden Pflanzen zum Färben von Stoffen verwendet. Welche das waren und aus welchen Bestandteilen die Farbe gewonnen wurde, lernen die Kinder von 10 bis 12 Uhr. Beim gemeinsamen Experimentieren werden Seidentücher mit verschiedenen Farbtönen und Mustern versehen. Von 13 bis 15 Uhr geht es um das Knüpfen. Durch die vielseitige Technik entstehen nützliche Gegenstände wie Fischernetze oder Teppiche. In diesem Kurs knüpfen alle bunte Armbänder.

Kartoffelfest in Maihingen am Sonntag, 31. August

Das diesjährige Kartoffelfest findet am Sonntag, dem 31. August statt. Das Familienfest rund um die Knolle lädt nach dem Kartoffelroden zum Klauben und zu allerlei Wettbewerben ein. Neben seltenen und alten Sorten stehen Musik, Aktionen für Kinder und vielfältige Kartoffelspezialitäten auf dem Programm. Die Ölmühle im Mühlenmuseum ist ebenfalls in Betrieb. Der Eintritt zum Fest und zu den Ausstellungen ist an diesem Tag frei.

Am 10. und 11. September erfahren die Teilnehmenden, wie der Alltag von Kindern vor 100 Jahren aussah. Es werden unter anderem Schultüten gestaltet und Seifenblasenwasser gemixt. Am letzten Ferientag, dem 15. September, ist das Kulturschloss Höchstädt zu Gast und hat das DemokraTier im Gepäck. Vormittags erfahren die Kinder einiges über das geheimnisvolle Tier und seine Freunde. Die Gruppe wird kreativ und gestaltet eigene DemokraTiere. Am Nachmittag stehen allerlei Kooperationsspiele auf dem Programm.

Anmeldung zum Ferienprogramm im Maihinger Museum Kulturland Ries

Es können nur ganze Ferientage (jeweils 10 bis 15 Uhr) gebucht werden. An allen Tagen bietet das Museum zwischen den Kursen eine Mittagsbetreuung an. Die Kinder können zwischen 12 und 13 Uhr ihre mitgebrachte Brotzeit verzehren und bekommen dazu ein Getränk vom Museum gestellt. Nähere Informationen zu den einzelnen Kursen sind auf der Museumshomepage zu finden: https://mklr.bezirk-schwaben.de/angebote/ferienprogramm. Die Teilnahme kostet pro Tag 18 Euro. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 09087/920717-0 oder per Mail an mklr@bezirk-schwaben.de möglich. Die Sonderausstellung „Gib Stoff! Textile Geschichte(n) und Techniken“ ist noch bis zum 31. August 2025 zu sehen.