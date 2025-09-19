Lesung, Rieser Nachmittag und Balladenabend: Die Veranstaltungen in der Stadtbibliothek

Das Team der Stadtbibliothek Nördlingen bietet in den kommenden Monaten ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm an. Literatur, Musik, Kunst und Kreativität stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie Angebote für Kinder und Familien, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Nördlingen.

Den Beginn macht am Freitag, 17. Oktober, um 19 Uhr eine Premierenlesung in Kooperation mit dem städtischen Kulturbüro: Die Autorin Claire Edwards stellt ihren neuen Regional-Krimi „Kampf gegen die Alb“ vor. Darin geraten eine Günzburger Familie, drei Augsburgerinnen und ein Nördlinger während eines Survivalcamps in einen Mordfall. Eintrittskarten sind in der Stadtbibliothek erhältlich (zehn Euro/ermäßigt sieben Euro).

Ein Höhepunkt folgt am Donnerstag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr : Stefan Schael, einer der besten Elvis-Interpreten Deutschlands, präsentiert die musikalische Lesung „Elvis Presley – Memories“. Neben spannenden Hintergrundgeschichten erklingen die Hits des „King of Rock ’n’ Roll“. Tickets sind ab dem 2. Oktober für zehn Euro/ermäßigt acht Euro in der Stadtbibliothek verfügbar.

Bereits am Freitag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr, lädt die Bibliothek zur Vernissage von Susanne Mertner ein. Unter dem Titel „Augenblicke.Blickwinkel“ zeigt die Künstlerin ihre Sicht auf Nördlingen. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Duo „Schall und Rauch“. Der Eintritt ist frei.

Am Donnerstag, 30. Oktober, um 19 Uhr, gestalten Andreas Bausinger, Gabriela Schinzel und Dr. Constanta Stängle einen Erzählabend mit Musik.

Am Samstag, 8. November, von 10 bis 13 Uhr, verwandelt sich das Obergeschoss der Bibliothek beim Koffer-Kreativ-Markt in eine bunte Verkaufsfläche. Zahlreiche Aussteller präsentieren und verkaufen ihre handgefertigten Produkte direkt aus dem Koffer heraus.

Kleine Gäste ab drei Jahren dürfen sich am Donnerstag, 13. November, um 15 Uhr , auf das Figurentheaterstück „Ich mach dich gesund, sagte der Bär“ vom Blinklichter Theater freuen. Karten sind ab dem 21. Oktober erhältlich (Kinder fünf Euro/Erwachsene zehn Euro).

Am Montag, 24. November, um 15 Uhr, lädt die Bibliothek zum Rieser Nachmittag ein. Renate Rikanovic liest Texte und Gedichte in Rieser Mundart, begleitet von Werner Eisenschink und Joachim Gericke. Dazu gibt es Kaffee und Rieser Bauerntorte. Eintritt frei.

Tradition hat die Veranstaltung „Lesenswert“ in Zusammenarbeit mit Bücher Lehmann, die am Donnerstag, 27. November, um 19 Uhr stattfindet. Eine Anmeldung bei Bücher Lehmann ist erforderlich, der Eintritt ist frei.

Zum Ausklang des Jahres steht am Mittwoch, 3. Dezember, um 19 Uhr, ein Balladenabend mit Christine Schormüller und Gabi Burger auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.