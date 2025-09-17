Nördlingen verbindet: Was zum Welt-Alzheimertag geboten ist

Um in Nördlingen auf den Welt-Alzheimertag aufmerksam zu machen, gibt es seit 2014 die Veranstaltungsreihe „Nördlingen verbindet“ – eine Initiative des Diakonischen Werks Donau-Ries, unterstützt von zahlreichen Partnerinnen und Partnern. 2025 geht die Reihe in ihr elftes Jahr und bietet vom 19. September bis 8. November ein vielfältiges Programm, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Nördlingen heißt. Damit soll auf die Lebenssituation von Menschen mit Demenz aufmerksam gemacht und das Bewusstsein für die rund 1,8 Millionen Betroffenen in Deutschland sowie ihre Angehörigen gestärkt werden.

Veranstaltungen schaffen Räume für Information, Austausch, Kultur und Begegnung. Sie richten sich an Menschen mit und ohne Demenz, an Angehörige, Fachkräfte – und an alle Interessierten, die offen für neue Eindrücke sind, heißt es weiter. Den Auftakt bilde am Freitag, 19. September, die Gesprächsrunde „Ein Brunnen, Erinnerungen, ein Gedicht“ (14.30 bis 15.30 Uhr, Treffpunkt: Marktbrunnen vor der Alten Schranne). Helga Eger-Geiger (Diakonie Donau-Ries) und Christa Müller (Evangelisches Bildungswerk Donau-Ries) laden dabei zu einer besonderen Zeitreise rund um den Marktbrunnen ein.

„Nördlingen verbindet“: Programm Welt-Alzheimertag vom 19. September bis 8. Oktober

Weitere Programmpunkte sind:

Am Montag, 22. September, steht das gemeinsame Musizieren im Mittelpunkt: „Singen für Menschen mit und ohne Vergesslichkeit“ mit Rita und Klaus Ortler (9.30 bis 10.30 Uhr, Evangelisches Gemeindezentrum St. Georg). Musik verbindet – und bringt Leichtigkeit in den Alltag.

Praktische Hilfe vermittle der Vortrag „Geduldig begleiten – Wege im Umgang mit Demenz“ am Dienstag, 23. September (14.30 bis 16 Uhr, Haus der Kirche). Pflegende Angehörige erhalten hier Tipps für den Alltag.

Auch spirituelle Angebote gehören zum Programm: Der Gottesdienst „Du, du liegst mir am Herzen…“ in einfacher Sprache findet am Donnerstag, 25. September, um 15 Uhr in der Spitalkirche statt.

Darüber hinaus bietet „Nördlingen verbindet“ Bewegungs- und Entspannungsangebote wie „Yoga und Klang“ (2. Oktober, Liselotte-Nold-Schule), alltagsnahe Impulse wie „Anwendungsmöglichkeiten der Aromapflege“ (8. Oktober, Tagespflege St. Vinzenz) sowie kulinarische Begegnungen beim „Mittagstisch für Körper, Geist und Seele“ (10. Oktober).

Ein besonderer Höhepunkt ist die Stadtführung mit Alt-OB Hermann Faul am 14. Oktober mit anschließendem Kaffee und Kuchen in der Seniorenbegegnungsstätte (Polizeigasse 12). Kulturelle Höhepunkte runden das Programm ab – darunter das Theaterstück „Knef“ am 29. Oktober im Stadtsaal Klösterle, eine Hommage an Hildegard Knef.

Viele Veranstaltungen sind kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich. Für einige Angebote – wie Aromapflege, Mittagstisch oder Fahrsicherheitstraining – ist jedoch eine Voranmeldung erforderlich. Das vollständige Programm finden Interessierte im Flyer „Nördlingen verbindet“, der an vielen öffentlichen Stellen in Nördlingen ausliegt. Außerdem steht er auf der Website der Stadt Nördlingen www.noerdlingen.de zum Download bereit.