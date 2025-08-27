Was „den Bettler“ auf dem Nördlinger Stadtmauerfest antreibt

Noch 16 Tage bis zum Nördlinger Stadtmauerfest. Dann wird auf dem Marktplatz wieder getanzt, in den Lagern gesungen und das Leben aus vollen Krügen genossen. Doch einer läuft dazwischen durch die Gassen der Stadt und scheint dieses Bild zu trüben: In gebückter Haltung stützt er sich auf seinen Stock, gehüllt in Sackleinen, das Gesicht verdreckt, streckt einem seine Schale entgegen und bittet um eine Gabe. Der Bettler. Auch in diesem Jahr wird Vittorio Tartaglia auf dem Nördlinger Stadtmauerfest Spenden sammeln. Doch wie kam er eigentlich zu seiner Rolle und was treibt ihn an?

