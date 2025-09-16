Bude vom Stadtmauerfest gerät in Vollbrand

Eine Verkaufs-/Grillbude ist am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Deininger Straße in Brand geraten. Durch ein rasches Eingreifen der Nördlinger Feuerwehr konnte das Übergreifen auf die angrenzenden Gebäude verhindert werden, wie die Polizei berichtet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Die Bude sowie eine danebenliegende wurden total zerstört und die Fassade eines angrenzenden Gebäudes etwas angesengt. Es entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Der Inhaber zeigte sich vor Ort froh darüber, dass es nur zum Sachschaden kam und nicht mehr passiert sei. (AZ)

