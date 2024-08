Drei Wochen Vollsperrung der B25 zwischen Nördlingen und Möttingen

Auf der Bundesstraße zwischen der Grosselfinger Kreuzung und Möttingen beginnen am Sonntag die Asphaltarbeiten zum dreistufigen Ausbau der Straße. Der Bereich wird deshalb für drei Wochen voll gesperrt, meldet das Staatliche Bauamt Augsburg. Die momentan zweistreifige Fahrbahn in dem Bereich soll demnach auf drei Fahrstreifen verbreitert werden, damit ein sicherer Überholsabschnitt in Fahrrichtung Nördlingen entsteht.

In den letzten Wochen wurde der zusätzliche Fahrstreifen neben der bestehenden B25 vorbereitet und mit Schotter überschüttet. Für die weiteren Asphaltarbeiten über die gesamte neue Fahrbahnbreite muss die Bundesstraße ab dem Nachmittag des 11. Augusts für den Verkehr gesperrt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich drei Wochen in Anspruch nehmen.

Die Autos werden von Donauwörth aus kommend nach Fessenheim und von dort aus nach Nördlingen, sowie in umgekehrter Richtung umgeleitet. Die Umleitungsstrecke wird für beide Fahrtrichtungen ausgeschildert sein. Die Grosselfinger Kreuzung ist von der Sperrung nicht betroffen. Ein ausführlicher Bericht folgt. (AZ)