Riffinger Straße in Dorfmerkingen wird voll gesperrt

Wegen Straßenbauarbeiten muss die Riffinger Straße (K3298) in Neresheim-Dorfmerkingen im Zeitraum vom 8. September 2025 bis voraussichtlich 21. November 2025 für den Straßenverkehr voll gesperrt werden, wie das Landratsamt Ostalbkreis mitteilt. Eine entsprechende Umleitung werde über Neresheim-Dorfmerkingen - K3296 - Neresheim-Elchingen - K3297 - Neresheim-Hohenlohe - L1080 - Bopfingen-Unterriffingen und in umgekehrter Reihenfolge eingerichtet, heißt es abschließend. (AZ)

