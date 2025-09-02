Icon Menü
Vollsperrung der Riffinger Straße in Dorfmerkingen: Umleitung ab 8. September 2025

Dorfmerkingen

Riffinger Straße in Dorfmerkingen wird voll gesperrt

Im Neresheimer Ortsteil Dorfmerkingen wird die Riffinger Straße bis in den November hinein gesperrt. So verläuft die Umleitung.
    • |
    • |
    • |
    In Dorfmerkingen wird die K3298 für den Verkehr voll gesperrt.
    In Dorfmerkingen wird die K3298 für den Verkehr voll gesperrt. Foto: Tim Brakemeier, dpa (Symbolbild)

    Wegen Straßenbauarbeiten muss die Riffinger Straße (K3298) in Neresheim-Dorfmerkingen im Zeitraum vom 8. September 2025 bis voraussichtlich 21. November 2025 für den Straßenverkehr voll gesperrt werden, wie das Landratsamt Ostalbkreis mitteilt. Eine entsprechende Umleitung werde über Neresheim-Dorfmerkingen - K3296 - Neresheim-Elchingen - K3297 - Neresheim-Hohenlohe - L1080 - Bopfingen-Unterriffingen und in umgekehrter Reihenfolge eingerichtet, heißt es abschließend. (AZ)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

