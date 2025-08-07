Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Vollständige Sperrung der DON6 in Holheim: Wichtige Verkehrsänderungen ab August 2025

Holheim

Don6 bei Holheim wird vollständig gesperrt

Auf der Kreisstraße Don6 in Holheim finden Straßenarbeiten statt. Daher wird die Straße für einige Wochen vollständig gesperrt. Bis wann die Sperre dauern soll.
Von Jan-Luc Treumann
    • |
    • |
    • |
    Eine Umleitung wird für Bauarbeiten an der Don6 bei Holheim eingerichtet.
    Eine Umleitung wird für Bauarbeiten an der Don6 bei Holheim eingerichtet. Foto: Tim Brakemeier, dpa (Symbolbild)

    Die Kreisstraße DON6 im Bereich Holheim wird aufgrund von Deckenbauarbeiten im Zeitraum vom 11. August bis einschließlich 29. August 2025 für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt, wie die Stadt Nördlingen mitteilt. Der Verkehr werde während der Bauzeit großräumig über die B466 – K3314 – K3316 umgeleitet. Eine entsprechende Umleitungsbeschilderung wird eingerichtet. Der Anliegerverkehr sei bis zur Baustelle zugelassen. Die Stadt Nördlingen bittet alle Verkehrsteilnehmer um Beachtung der Sperrung sowie um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden