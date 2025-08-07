Don6 bei Holheim wird vollständig gesperrt

Die Kreisstraße DON6 im Bereich Holheim wird aufgrund von Deckenbauarbeiten im Zeitraum vom 11. August bis einschließlich 29. August 2025 für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt, wie die Stadt Nördlingen mitteilt. Der Verkehr werde während der Bauzeit großräumig über die B466 – K3314 – K3316 umgeleitet. Eine entsprechende Umleitungsbeschilderung wird eingerichtet. Der Anliegerverkehr sei bis zur Baustelle zugelassen. Die Stadt Nördlingen bittet alle Verkehrsteilnehmer um Beachtung der Sperrung sowie um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen. (AZ)

