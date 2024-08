Generationswechsel bei Küchen Eberhardt: Mitarbeiter tritt Unternehmensführung an

Bei der Firma Küchen Eberhardt in Möttingen steht ein Wechsel bevor: Inhaber Günter Eberhardt übergibt zum 1. September seine Firma an seinen Mitarbeiter Jens Schmetzstorff-Schnell. Der 62-jährige Firmengründer wird aber weiterhin in Teilzeit im Unternehmen mitarbeiten und Kunden beraten. „Ich sehe in Herrn Schmetzstorff eine Person, die das Unternehmen gut weiterführen wird“, sagt Eberhardt.