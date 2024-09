Der Storchenwirt: Diese Brauerei brachte den Besitzern wenig Glück

Eine kuriose Geschichte hat eine ehemalige Brauereigaststätte in der früheren Residenzstadt Oettingen. Zuletzt war in der Hofgasse 5, gegenüber der Kirche St. Sebastian, noch das allseits bekannte Weinhaus Dantonello beheimatet. In diesem Anwesen mit der früheren Hausnummer B 13 befand sich seit mindestens 1594 nachweislich eine Brauereiwirtschaft, gut gelegen neben der katholischen Kirche und dem evangelischen Schloss, das dann aber 1852 abgerissen wurde.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis