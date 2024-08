Günter Schäfer: Vom Netzwerktechniker zum Meister der Lokalkrimis

Der Brunnen im Gartenteich plätschert, ein paar Vögel singen fröhlich vor sich hin: In dieser grünen Idylle in seinem Reimlinger Garten schreibt Schäfer gerne im Sommer. Seit Juni dieses Jahres ist er in Rente und kann sich voll auf seine Leidenschaft, das Schreiben konzentrieren. Elf Bücher hat er bereits veröffentlicht. Gerade arbeitet er an seinem neuen Roman, der im Oktober erhältlich sein soll. Die Geschichte wird diesmal in Oettingen spielen, verrät der Autor. Denn er war 23 Jahre lang als Netzwerktechniker in der Oettinger Brauerei beschäftigt.

