„Ich hätte nie gedacht, dass aus dir mal was wird“: Die Geschichte von Erzieherin Marie

Mehrmals in ihrem Leben hatte man ihr versprochen, dass sie einmal „am Kriegerbrunnen sitzen“ werde. Marie (Name geändert, der Redaktion bekannt) ist in Oettingen geboren und fast überall im Ries in verschiedenen Dörfern aufgewachsen. Das lag zum einen daran, dass ihre leibliche Mutter die junge Familie einfach verlassen hat, als Marie gerade mal ein Jahr alt war. Sie hatte an ihren Kindern kein Interesse, ging Zigaretten holen und blieb verschwunden.
Nördlingen
