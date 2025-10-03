Icon Menü
Nördlingen
Von der verlorenen Jugendlichen zur Erzieherin: Maries inspirierende Lebensgeschichte

Nördlingen

„Ich hätte nie gedacht, dass aus dir mal was wird“: Die Geschichte von Erzieherin Marie

Die junge Frau wird von ihren Eltern im Stich gelassen, ihre Mutter verschwindet plötzlich. Marie rutscht ab. Doch dann macht sie ein Praktikum.
Von Peter Urban
    Marie hat eine sehr schwierige Kindheit durchlitten. In einer Kita erlebte sie erstmals die Bestätigung, die sie immer gesucht hat.
    Marie hat eine sehr schwierige Kindheit durchlitten. In einer Kita erlebte sie erstmals die Bestätigung, die sie immer gesucht hat. Foto: Christoph Soeder, dpa (Symbolbild)

    Mehrmals in ihrem Leben hatte man ihr versprochen, dass sie einmal „am Kriegerbrunnen sitzen“ werde. Marie (Name geändert, der Redaktion bekannt) ist in Oettingen geboren und fast überall im Ries in verschiedenen Dörfern aufgewachsen. Das lag zum einen daran, dass ihre leibliche Mutter die junge Familie einfach verlassen hat, als Marie gerade mal ein Jahr alt war. Sie hatte an ihren Kindern kein Interesse, ging Zigaretten holen und blieb verschwunden.

