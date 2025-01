Auto gegen Kleintransporter: Unfall in Reimlingen

Weil ein 37 Jahre alter Autofahrer die Vorfahrt missachtete, ist es in Reimlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht fuhr der Mann gegen 15.30 Uhr mit seinem Pkw die Straße Am Fleckle in südliche Richtung. Zur gleichen Zeit war ein 19-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter auf der Straße am Hergethof in Richtung Am Fleckle unterwegs, um an der dortigen Einmündung einzubiegen. Dabei missachtet der 37-Jährigen die Vorfahrt des von rechts kommenden 19-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)

