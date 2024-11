Verkehrsunfall nahe Nördlingen: Zwei Pkw kollidieren - Sachschaden bei 12.000 Euro

Zwei Fahrzeuge sind am Montagabend bei einem Unfall zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Wagen auf der Kreisstraße von Balgheim kommend in Richtung Nördlingen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der in Richtung Möttingen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 12.000 Euro. Eines der beiden Autos musste abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand. (AZ)

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis