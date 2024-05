Die Jury hat entschieden: Das ist die beste Breze aus dem Ries

Plus Wir wollten von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Welcher Bäcker im Ries hat die besten Breze? Die Jury hat nun einen Sieger gekürt.

Knusprig oder weich? Viel oder wenig Salz? An der Frage nach der perfekten Breze scheiden sich die Geister. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit unseren Lesern auf die Suche nach der besten Rieser Breze gemacht. Insgesamt haben 7532 Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Ries abgestimmt und damit die Bäckerei Weißgerber, die Handwerksbäckerei Mack und die Bäckerei Diethei ins Finale geschickt. Doch wie es so ist, es kann nur einen Gewinner geben. Nach unserer Jury-Blindverkostung steht nun endlich der Sieger fest.

In der Jury saßen Rainer Wolf, der Senior-Chef der Bäckerei Wolf aus Augsburg, Vize-Landrätin Claudia Marb und Martina Bachmann, die Redaktionsleiterin der Donauwörther Zeitung und der Rieser Nachrichten. Wolfs Bäckerei hat das Brezen-Voting im Landkreis Augsburg gewonnen. Dadurch weiß der 78-Jährige genau, worauf es bei einer erstklassigen Breze ankommt: "Eine optimale Breze sollte außen kross und innen weich-fluffig sein", erklärt der Experte und fügt an, "eine rösche Kruste ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal".