Was wollen Sie für Deutschland? Die Antworten der Kandidaten im Schnell-Check

Icon Vergrößern Ulrich Lange, CSU Foto: Martina Bachmann Icon Schließen Schließen Ulrich Lange, CSU Foto: Martina Bachmann

1 Was muss sich in Deutschland generell ändern?

Wir brauchen einen umfassenden Politikwechsel, angeführt von der Wirtschafts- und der Migrationspolitik. Daneben gibt es noch viele weitere Themen, die dringend angepackt werden müssen, z.B. Unterstützung für die Landwirtschaft, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Überarbeitung der Krankenhausreform der Ampel.

2 Was muss Ihre Partei ändern?

Als CSU sind wir im Bundestag die starke Stimme Bayerns im Bund und werden alles daransetzen, die Benachteiligung Bayerns, die wir unter der Ampel erlebt haben, zu beenden, sei es in der Energiepolitik, beim Länderfinanzausgleich oder auch im Wahlrecht. Beim Wahlrecht muss sichergestellt sein, dass der, der in einem Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, auch wirklich in den Bundestag einzieht.

3 Mit wem würden Sie koalieren?

Unser wichtigstes Ziel ist, ein möglichst starkes Ergebnis als Union und insbesondere auch als CSU zu erzielen. Ein möglicher Koalitionspartner muss sich vor allem im Bereich der Wirtschaft und der Migration auf uns zu bewegen.

Icon Vergrößern Christoph Schmid, SPD Foto: Anja Lutz Icon Schließen Schließen Christoph Schmid, SPD Foto: Anja Lutz

1 Was muss sich in Deutschland generell ändern?

Wir brauchen in Deutschland wieder eine höhere Bereitschaft für Kompromisse. Das gilt auf allen Seiten der Gesellschaft und natürlich auch in der Politik. Kompromisse - also der Weg in der Mitte - ist Kern unseres demokratischen Zusammenlebens. Als Verteidigungspolitiker mahne ich außerdem an, dass wir unser Bewusstsein für äußere Bedrohungen wieder schärfen sollten.

2 Was muss Ihre Partei ändern?

Als SPD-Politiker und Politikerinnen verschreiben wir uns den sachorientierten, pragmatischen Lösungsansätzen mit dem Anspruch, das Leben der Menschen besser zu machen. Manchmal verlieren wir uns dann zu sehr im Klein-klein, um möglichst vielen Anliegen gerecht zu werden. Da wünsche ich mir manchmal eine konkrete Zukunftsvision, hinter der sich viele Menschen vereinen können.

3 Mit wem würden Sie koalieren?

Unter Demokraten sollten prinzipiell Gespräche im Rahmen von Koalitionsverhandlungen möglich sein. Damit schließe ich für mich Gespräche mit der AfD aber aus.

Icon Vergrößern Hans-Peter Posch, FDP Foto: Dominik Bunk Icon Schließen Schließen Hans-Peter Posch, FDP Foto: Dominik Bunk

1 Was muss sich in Deutschland generell ändern?

Klare Sache: Die Leistungsbereitschaft muss sich ändern und wir brauchen eine Energiesicherheit. Und unsere Bürger müssen wieder mehr entlastet werden.

2 Was muss Ihre Partei ändern?

Wir müssen kantiger, lauter und bürgernäher werden. Wir sagen immer das Richtige, aber sprechen es falsch aus. Wir müssen die Menschen wieder mehr mit ins Boot nehmen.

3 Mit wem würden Sie koalieren?

Am liebsten mit keiner anderen Partei – aber das wäre wahrscheinlich auch nicht gut. Wir sind eben nicht Amerika. Eine Regierung ohne die FDP ist aber nichts wert. Der Lieblingspartner wäre die CSU/CDU.

Icon Vergrößern Manfred Seel, BSW Foto: Thomas Hilgendorf Icon Schließen Schließen Manfred Seel, BSW Foto: Thomas Hilgendorf

1 Was muss sich in Deutschland generell ändern?

Die Gerechtigkeit, Fairness, ja, das Miteinander der verschiedenen sozialen Ebenen – aber auch das Bewusstsein bezüglich einer neuen Friedenspolitik.

2 Was muss Ihre Partei ändern?

Wir müssen ändern, dass der politische Zuschnitt auf Sahra Wagenknecht abgeflacht werden muss. Und wir müssen den Mitgliederstand schneller erhöhen.

3 Mit wem würden Sie koalieren?

Keinesfalls mit der AfD und mit Parteien, die Waffenlieferungen an die Ukraine nach wie vor favorisieren.

Icon Vergrößern Leon Florian, Die Linke Foto: Dominik Bunk Icon Schließen Schließen Leon Florian, Die Linke Foto: Dominik Bunk

1 Was muss sich in Deutschland generell ändern?

Wir brauchen eine Politik der sozialen Wärme, die wirklich für die Menschen da ist. Das geht meines Erachtens nur über gerechte Steuerpolitik, die wirklich umverteilt, und zwar von oben nach unten.

2 Was muss Ihre Partei ändern?

Wir brauchen eine klarere Sprache, müssen wirklich sagen, was ist. Wir müssen die Erfahrungen, die wir auf der Straße machen, das, was uns die Leute sagen, noch mehr in den Vordergrund stellen. An der Basis müssen wir uns trauen, noch mehr auf die Menschen zuzugehen, auch, wenn das auf dem Land schwierig ist – aber es lohnt sich.

3 Mit wem würden Sie koalieren?

Koalieren würden wir am ehesten mit progressiven Kräften wie mit den Grünen oder der SPD. Aber nur mit dem ganz großen Vorbehalt, dass sich bestimmte Fragen der sozialen Politik und Außenpolitik massiv ändern.

Icon Vergrößern Florian Riehl, Freie Wähler Foto: Barbara Würmseher Icon Schließen Schließen Florian Riehl, Freie Wähler Foto: Barbara Würmseher

1 Was muss sich in Deutschland generell ändern?

Wir blockieren uns und unsere Wirtschaft selbst, durch immer größer werdende Bürokratie. Genehmigungen für Bauprojekte müssen schneller erfolgen. Wir müssen mehr, und vor allem für alle bezahlbaren Wohnraum schaffen.

2 Was muss Ihre Partei ändern?

Wir müssen die Erfolge unserer Politik mehr ins Bewusstsein rufen, wie die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, die Wiedereinführung des G9 oder die Entlastung der Eltern durch den 100-Euro-Zuschuss für Kindergartenplätze. Damit zeigen wir, dass wir uns um die Belange der Bürger kümmern und würden ein Erstarken der politischen Ränder verringern.

3 Mit wem würden Sie koalieren?

Der nächstliegende Koalitionspartner wäre die CDU/CSU, denn in Bayern regieren wir bereits gemeinsam und erfolgreich. Für eine bürgerlich-konservative Regierung ist die einzig verbliebene Option: eine CDU-geführte Regierung, mit FW und FDP.

Icon Vergrößern Adrian Lund, Die Grünen Foto: Anja Volkwein Icon Schließen Schließen Adrian Lund, Die Grünen Foto: Anja Volkwein

1 Was muss sich in Deutschland generell ändern?

Ich denke, wir fühlen es alle, dass es so nicht weitergehen kann und dass sich viel in Deutschland ändern muss. Für mich bedeutet das, dass unser Leben spürbar bezahlbarer, gerechter und lebenswerter werden muss. Ich möchte, dass die notwendigen Veränderungen als Chance gesehen werden und nicht als Bestrafung.

2 Was muss Ihre Partei ändern?

Wir dürfen nie den Kontakt zu den Menschen verlieren und müssen noch stärker auf Dialog und Verständlichkeit setzen. Das heißt: Unsere Ideen so erklären, dass sie im Alltag der Menschen ankommen und nicht als abstrakte Forderungen wirken. Außerdem sollten wir weiter unsere positive Vision von einer lebenswerten Welt mit Pragmatismus verbinden. Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Entwicklung müssen Hand in Hand gehen.

3 Mit wem würden Sie koalieren?

Die freiheitliche demokratische Grundordnung ist die gemeinsame Wertebasis für mögliche Koalitionen mit den Grünen. Wer die Grundordnung achtet, verteidigt und in ihrem Sinne handelt, kommt generell als Regierungspartner infrage. Das schließt Koalitionen mit der AfD aus.

Icon Vergrößern Andreas Mayer, AfD Foto: Jonathan Mayer Icon Schließen Schließen Andreas Mayer, AfD Foto: Jonathan Mayer

1 Was muss sich in Deutschland generell ändern?

Wir brauchen wieder ein Bewusstsein für mehr Freiheit, für mehr Rechtsstaat, ein Bewusstsein, dass der Staat nicht alles regulieren soll und kann. Dass wieder mehr Verantwortung bei den Bürgern liegt, bei den Unternehmern liegt. Dass Politik sich einfach aus gewissen Lebensbereichen raushält. Und generell, dass alle Politiker auch wieder eine Verantwortung haben für die Leute, die sie gewählt haben. Wenn wir das schaffen, kommen wir deutlich voran mit unserem Land.

2 Was muss Ihre Partei ändern?

Ich glaube, wir haben immer noch die Möglichkeit, professioneller zu werden. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Aus den gröbsten Kinderkrankheiten sind wir raus, aber auch wir entwickeln uns stets fort. Generell kommen wir jetzt in eine Professionalisierung rein, weil wir größer werden, weil wir schlussendlich auch mehr Geld kriegen.

3 Mit wem würden Sie koalieren?

Sicherlich liegen uns CDU, CSU, Freie Wähler, FDP näher als Rote und Grüne. Schon im jetzigen Bundestag hätte es ja schwarz-gelb-blau geben können. Die Mehrheit wäre da.

Icon Vergrößern Benjamin Goßner, Die Basis Foto: Max Werkmeister Icon Schließen Schließen Benjamin Goßner, Die Basis Foto: Max Werkmeister

1 Was muss sich in Deutschland generell ändern?

Vieles, viel zu viel. Wir wollen eine direkte Demokratie – dass Bürger durch Volksentscheide mitentscheiden können, ähnlich wie in der Schweiz.

2 Was muss Ihre Partei ändern?

Innerhalb der Partei ist alles in Ordnung. Wichtig ist, dass wir bewusst nach Außen gehen und noch geschlossener auftreten, um besser wahrgenommen zu werden. Viele kennen uns noch gar nicht, wir müssen bekannter werden.

3 Mit wem würden Sie koalieren?

Wir sind gegen Brandmauern. Wir arbeiten mit jeder Partei, die demokratisch gewählt wurde, zusammen.

Icon Vergrößern Sebastian Thumbach, ÖDP Foto: Photophantasien Englisch Icon Schließen Schließen Sebastian Thumbach, ÖDP Foto: Photophantasien Englisch

1 Was muss sich in Deutschland generell ändern?

Meiner Meinung nach sollte die Wirtschaft mehr auf Gemeinwohl-Ökonomie ausgerichtet sein. Damit erreicht man auch mehr Lebensqualität für die Menschen. Das „höher, schneller, weiter“ sollte kritisch hinterfragt werden.

2 Was muss Ihre Partei ändern?

Wir sollten als Partei die Gemeinwohl-Ökonomie und nachhaltige Ziele im Allgemeinen mehr bewerben. In der Wahrnehmung unserer Partei liegt oft der Fokus auf der Ökologie, wobei im Endeffekt beides zusammenhängt.

3 Mit wem würden Sie koalieren?

Ich würde mir die Freien Wähler wünschen, da Kleinparteien einen stärkeren Willen zu Reformen zeigen.