Biergarten im Wald: Wie es auf dem Eisbrunn weitergeht

Idyllisch im Wald zwischen Großsorheim und Mauren liegt die Waldschänke Eisbrunn. Vor allem der zugehörige Biergarten ist weit über die Region hinaus bekannt. Ende 2024 hatten die langjährigen Pächter das Lokal verlassen, über den Sommer gab es eine vorübergehende Lösung für den Biergarten. Zumindest für die nächsten Monate ist jetzt klar, wie es weitergeht.

Von 2017 bis Ende 2024 hatten Kathrin und Daniel Gutl die Waldschänke Eisbrunn von der Fürst Wallerstein Gesamtverwaltung gepachtet. Seit Anfang des Jahres bewirtschaften die Gutls das „Schlössle“ in Nördlingen. Zur Biergartensaison 2025 haben Stephanie und Florian Ferber aus Monheim einen Pop-up-Biergarten, also eine vorübergehende Lokalität, auf dem Eisbrunn betrieben. Das „vorübergehend“ könnte jetzt ausgedehnt werden. Denn seit Mitte September haben die Ferbers den Gaststättenbetrieb im Innenbereich geöffnet. Man habe den Vertrag mit der Fürst Wallerstein Gesamtverwaltung bis zum 31. Dezember 25 geschlossen, sagt Stephanie Ferber auf Anfrage unserer Redaktion. Danach müsse man sehen, wie es weitergehen kann. „Das werden Gespräche ergeben.“

Warme Küche und Kaffee und Kuchen auf dem Eisbrunn

Den Biergarten haben die Ferbers mit einer mobilen Küche und Containern betrieben. Im Innenbereich werde man den vorhandenen Küchenbereich nutzen und mit eigenen Geräten unterstützen. Geöffnet ist auf dem Eisbrunn donnerstags und freitags ab 15 Uhr und samstags und sonntags jeweils ab 11 Uhr. Auf der Speisekarte stehen sowohl einfache Gerichte wie etwa eine böhmische Kartoffelsuppe oder ein Eintopf, aber auch etwas zum „richtig schön essen gehen“ wie ein Zwiebelrostbraten oder eine Hirschgulasch, wie Ferber erläutert. Auch Kaffee und Kuchen werden angeboten. Die Küche ist durchgehend geöffnet.

Familie Ferber betreibt in Monheim eine Gastronomie mit Veranstaltungsstadel, eine Metzgerei sowie ein Hotel. Die Biergartensaison auf dem Eisbrunn sei gut gelaufen, sagt Stephanie Ferber. Allerdings habe es ein wenig Unverständnis bei manchen Gästen gegeben, warum man bei strahlendem Sonnenschein zwei Wochen geschlossen hatte. Das sei aber dem Umstand geschuldet, dass man sich erst im April entschieden habe, den Biergarten zu übernehmen. Alles in allem sei der Eisbrunn „wunderschön, traumhaft im Wald gelegen“. Viele Ausflügler hätten es dort sehr genossen. Es bleibt also abzuwarten, ob es eine weitere Biergarten-Saison mit den Ferbers auf Eisbrunn geben wird.