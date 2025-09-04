101 Geburtstag - ein besonderes Ereignis

In sehr guter körperlicher und geistiger Verfassung 101 Jahre alt zu werden, ist nur wenigen Menschen vergönnt. Renate Schneider hat das Glück, diesen Ehrentag im Kreise Ihrer Lieben feiern zu können. 101 Jahre Lebensweisheit, und ihr Lächeln leuchtet immer noch so hell wie am ersten Tag.

