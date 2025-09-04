Icon Menü
Wallerstein: 101 Geburtstag - ein besonderes Ereignis

Wallerstein

101 Geburtstag - ein besonderes Ereignis

Am 01.09.2025 feierte Fr. Renate Schneider ihren 101. Geburtstag bei bester Gesundheit.
Von Ulrike Wurm für Fürstin Wilhelmine Alten- und Pflegeheim Stiftung
    vorne v. li. nach re. Tochter der Jubilarin, Jubilarin, Nichte der Jubilarin; hinten v. li. nach re. Stiftungsleitung Ulrike Wurm, Pflegedienstleitung Markus Lämmermeier, Bgm. Georg Stoller
    vorne v. li. nach re. Tochter der Jubilarin, Jubilarin, Nichte der Jubilarin; hinten v. li. nach re. Stiftungsleitung Ulrike Wurm, Pflegedienstleitung Markus Lämmermeier, Bgm. Georg Stoller Foto: Oliver Kofler

    In sehr guter körperlicher und geistiger Verfassung 101 Jahre alt zu werden, ist nur wenigen Menschen vergönnt. Renate Schneider hat das Glück, diesen Ehrentag im Kreise Ihrer Lieben feiern zu können. 101 Jahre Lebensweisheit, und ihr Lächeln leuchtet immer noch so hell wie am ersten Tag.

