20-Jährige rutscht bei Wallerstein wegen Glätte von der Straße ab

Weil sie mutmaßlich zu schnell unterwegs ist, kommt eine 20-Jährige am Sonntag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Löpsingen und Wallerstein ins Schleudern.

Eine 20-jährige Autofahrerin hat sich am Sonntag bei Wallerstein bei einem Glätteunfall verletzt. Kurz nach 16 Uhr befuhr sie die Ortsverbindungsstraße von Löpsingen kommend in Richtung Wallerstein. In einer Linkskurve kam die 20-Jährige laut Polizeibericht aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte ins Schleudern.

Nach Unfall bei Wallerstein: Frau muss in ein Krankenhaus gebracht werden

Sie geriet zunächst nach rechts in den Grünstreifen, kam dann nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Feld. Dort kippte ihr Auto schließlich um und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Die 20-Jährige musste anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. An ihrem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro, es musste abgeschleppt werden. (AZ)

