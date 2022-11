20-Jähriger fährt auf Fahrschüler auf

Ein Unfall mit einem Fahrschüler führt zu einem Schaden von 4000 Euro. Doch der Fahranfänger ist laut Polizei nicht schuld.

Ein Unfall hat sich am Montagabend in Wallerstein ereignet. Ein 17-jähriger Fahrschüler fuhr mit seinem Fahrlehrer auf der Weinstraße. An der Einmündung zur Birkhauser Straße musste er verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte nach Polizeiangaben ein hinter ihm fahrender 20-Jähriger zu spät und fuhr auf ihn auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 4000 Euro. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.