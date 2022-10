21-Jährige ohne Führerschein gestoppt: Deshalb wird ihr Freund angezeigt

Die junge Frau und ihr Freund werden von der Polizei in der Birkhausener Straße in Wallerstein angehalten.

Zwei Strafanzeigen sind die Bilanz einer Verkehrskontrolle in Wallerstein am Dienstag gegen Mitternacht. Laut Polizeibericht wurde eine Autofahrerin in der Birkhausener Straße angehalten. Dabei wurde festgestellt, dass die 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 22-jährige Beifahrer, dem der Pkw gehörte, gab an, dass es ihm gesundheitlich nicht gut ginge und er deshalb seine Freundin fahren ließ. Da er aber zuließ, dass seine Freundin ohne Fahrerlaubnis den Pkw lenkte, machte er sich ebenfalls strafbar, teilt die Polizei mit. (AZ)