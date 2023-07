22-Jähriger wendet auf der B25 und verursacht einen Unfall

Ein junger Autofahrer Mann hat sich auf der B25 in der Richtung geirrt und wendet. Bei einem nachfolgenden Unfall entstehen rund 10.000 Euro Sachschaden.

Ein 22 Jahre alter Autofahrer hat am Samstag, gegen 14.20 Uhr, einen Unfall auf der B25 bei Wallerstein verursacht. Wie die Polizei mitteilt, benutzte der junge Mann mit seinem Pkw eine Einfahrtschleife, hatte sich jedoch in der Fahrtrichtung geirrt. Daraufhin wendete er am Beginn der Einfädelspur und missachte dabei den herannahenden Verkehr. Ein Fahrzeug musste deshalb stark abbremsen und ein nachfolgender Pkw fuhr auf dieses Fahrzeug auf. Zu einer Kollision zwischen dem Verursacher und dem fließenden Verkehr kam es nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. (AZ)