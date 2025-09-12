2500 Euro Schaden verursacht und geflohen

Eine Unfallflucht hat sich zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 14.25 Uhr, in der Birkhauser Straße in Wallerstein ereignet. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher stieß laut Polizeibericht gegen die linke Fahrzeugfront eines geparkten grauen Audi und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Um den Schaden kümmerte sich der Unfallverursacher nicht, sondern flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)
Wallerstein
