40 Einsatzkräfte bei Brand in Wallerstein im Einsatz

Am Mittwochvormittag brannte es in Wallerstein, weil sich vermutlich eine Mülltonne selbst entzündete. Etwa 40 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Ungefähr 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Wallerstein, Baldingen, Ehringen und Löpsingen sind am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr ausgerückt, um einen Brand in der Hauptstraße in Wallerstein zu löschen. Nach Angaben der Polizei hatte sich vermutlich hinter einer Garage eine der dort stehenden Mülltonnen selbst entzündet.

Da in diesem Bereich auch Brennholz gelagert war, griff das Feuer schnell um sich. Der unverzügliche Einsatz der Feuerwehr verhinderte aber, dass das Feuer auf die Garage übergriff. Durch den Brand entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro, Personen wurden aber nicht gefährdet. (AZ)