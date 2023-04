Wallerstein

vor 32 Min.

7000 Euro Sachschaden nach Zusammenstoß in Wallerstein

Der Mann will die Frau überholen, als diese abbiegt. Es kommt zum Zusammenstoß.

Artikel anhören Shape

Eine Pkw-Fahrerin will in Wallerstein in ihre Hofeinfahrt fahren, weshalb sie ihre Fahrt verlangsamt. Der darauffolgende Pkw-Fahrer erkennt die Situation zu spät.

Zu einer Kollision zweier Fahrzeuge ist es am Freitagnachmittag in Wallerstein gekommen. Gegen 15.15 Uhr befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Wallerstein. Als sie in ihre Hofeinfahrt einbiegen wollte, verlangsamte sie ihre Fahrt und blinkte nach links. Ein hinter ihr fahrender gleichaltriger Mann sah den Blinker laut Polizeibericht zu spät und wollte sie überholen. In dem Moment bog die Frau ab, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Sachschaden beträgt rund 7000 Euro. (AZ)

Themen folgen