Verabschiedung an der Mittelschule Wallerstein: Nicht das Schicksal entscheidet

Die diesjährigen Neuntklässler an der Moll-Berczy-Mittelschule in Wallerstein sind verabschiedet worden. Der Festakt begann mit einem kurzen ökumenischen Gottesdienst, gehalten von Pfarrer Klaus Haimböck und Dekan Jürgen Eichler. Die beiden Geistlichen stellten ihn unter den Spruch „Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht“ aus dem bekannten Psalm 23 und stellten viele Parallelen zum Leben der Jugendlichen her.

Rektorin Brigitte Ulbricht und Klassenlehrerin Ramona Holnsteiner gingen in ihren persönlichen Ansprachen auf das von den Schülerinnen und Schülern selbst gewählte Motto „Nicht das Schicksal entscheidet, wir tun es!“ ein und beschrieben es mit gemeinsam erlebten Ereignissen. Die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen waren ein ganz besonderer Jahrgang und mussten in ihren fünf Jahren an der Mittelschule einige „Schicksalsschläge“ verkraften, darunter einzigartige Beschulungsformen während der Corona-Pandemie sowie spontane Führungswechsel. Am Ende lag es jedoch trotzdem bei jeder und jedem Einzelnen, das Beste aus der Situation zu machen und sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Elegant gekleidete Jugendliche traten stolz vor den Ehrengästen, dem Kollegium und ihren Familien auf die Bühne und nahmen dort feierlich ihre Abschlusszeugnisse entgegen.

Entlassfeier in Wallerstein: Nachwuchs für Rieser Betriebe

In einem kurzen Grußwort betonte Bürgermeister Georg Stoller die Wichtigkeit der Jugendlichen für die Region, zumal viele in Rieser Betriebe wechseln, um dort eine Ausbildung zu machen. Auf amüsante Weise ließen Angelina, Eduard und Darius als Vertreter ihrer Klasse die Schulzeit Revue passieren und sorgten so für viele Lacher. Anschließend fand die Ehrung der Klassenbesten mit einer kleinen Geschenkübergabe durch den Elternbeirat statt. Zudem wurde der Großteil des Jahrgangs für ein besonderes Engagement während der Schulzeit ausgezeichnet. In der Klasse befanden sich viele Schulbus- und Schülerlotsen, die in den vergangenen drei Jahren stets zuverlässig ihren Dienst erfüllten. Ein von den Jugendlichen selbst zusammengestellter Film mit Impressionen des Schullebens zu fetziger Musik rundete die offizielle Feier ab.

Im festlichen Ambiente ließen es sich die zahlreichen Gäste am reichlichen Buffet noch lange gut gehen. Die Absolventinnen und Absolventen genossen den letzten Tag an ihrer Schule, bevor sie sich auf ihren neuen Lebensweg wagten. Musikalische Einlagen, wie ein Marsch der Bläsergruppe, aktuelle Chart-Hits der Schulband, Klavierstücke von Mathilda Hahnemann und ein von den 3. Klassen einstudiertes Abschlusslied rundeten den Abend stimmungsvoll ab. (AZ)