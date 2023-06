Achtjährige sieht, wie ihr Fahrrad angefahren wird

Das Fahrrad eines Kindes wird in Wallerstein angefahren. Die Polizei kann den Autofahrer aber ermitteln.

Ein achtjähriges Mädchen hat am Mittwochvormittag aus einem Geschäft in Wallerstein heraus beobachtet, wie ihr geparktes Fahrrad in der Hauptstraße von einem Auto angefahren und erheblich beschädigt wurde. Der Verursacher fuhr anschließend weiter, wie die Polizei berichtet. Das Kind schilderte zu Hause den Vorfall und es wurde Anzeige erstattet. Den Nördlinger Polizisten gelang es, einen Unfallflüchtigen zu ermitteln. Der 27-jährige Autofahrer richtete hier einen Schaden von rund 500 Euro an. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.