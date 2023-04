Wallerstein

vor 48 Min.

Andreas Lemmermeyer will Bürgermeister von Wallerstein werden

Andreas Lemmermeyer aus Birkhausen will bei der Wallersteiner Bürgermeisterwahl gegen Georg Stoller antreten.

Plus Der Birkhausener tritt am 18. Juni bei der Bürgmeisterwahl in Wallerstein gegen Georg Stoller an. Welche Themen Andreas Lemmermeyer besonders wichtig sind.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Bei der Wallersteiner Bürgermeisterwahl am 18. Juni erhält Vizebürgermeister Georg Stoller einen Mitbewerber. Er heißt Andreas Lemmermeyer und kommt aus dem Ortsteil Birkhausen. Am Donnerstagabend hat der 42-jährige Regionalleiter und Personalratsvorsitzende beim nordschwäbischen Abfall-Wirtschaftsverband bei einer Versammlung im Gasthaus Thum seinen Hut in den Ring geworfen. Stoller hatte bereits bei den diesjährigen Bürgerversammlungen seine Kandidatur bekannt gegeben (wir berichteten).

Andreas Lemmermeyer will für die Wählergemeinschaft Birkhausen antreten

In der Dorfwirtschaft waren 63 Bürger zusammengekommen, um Lemmermeyer für das Bürgermeisteramt in der Marktgemeinde zu nominieren. Doch nicht alle votierten für ihn. Er konnte bei der geheimen Abstimmung 46 Ja-Stimmen auf sich vereinen, 15 Anwesende gaben leere Stimmzettel ab, einer war ungültig und auf einem stand eine andere Person. Antreten will Lemmermeyer für die Wählergemeinschaft Birkhausen, die bereits bei den Gemeinderatswahlen 2020 Kandidaten aufgestellt hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen