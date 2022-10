Wallerstein

vor 37 Min.

Anlieger können bei Dorfsanierung in Wallerstein unterstützt werden

Plus In einer Informationsveranstaltung wird privaten Anliegern das Konzept zur Dorfsanierung in Wallerstein präsentiert – genauso wie Finanzierungsmöglichkeiten.

Von Dominik Durner Artikel anhören Shape

Mit den Worten "Der Denkmalort Wallerstein fordert ein geschmeidiges Vorgehen" auf der letzten Folie beendete Regional- und Stadtplaner Andreas Raab die Informationsveranstaltung zum Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) für den Rieser Markt. Zuvor ging es vorrangig um einen groben Überblick über das seit fast fünf Jahren vorbereitete Konzept – und um Finanzierungsmöglichkeiten für die Anlieger im Sanierungsgebiet. Doch was hat es mit Raabs "geschmeidigem Vorgehen" auf sich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen